Pedrógão Grande

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, disse no sábado à noite que se o Governo não quer divulgar informação sobre o incêndio de 2017 em Pedrógão Grande é porque "tem alguma coisa a esconder".

"Lembremo-nos bem que António Costa foi o ministro que negociou e renegociou o SIRESP. Portanto, se não quer divulgar informação, é porque tem alguma coisa a esconder", afirmou.

Assunção Cristas referia-se a uma notícia divulgada no sábado pelo jornal Público, segundo a qual o Ministério da Administração Interna foi intimado pelo Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa a fornecer um conjunto de informações requeridas pela publicação, entre as quais um relatório sobre as falhas da rede de emergência nacional - SIRESP durante o incêndio de Pedrógão Grande.