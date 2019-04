Actualidade

Autoridades alimentares do estado australiano da Nova Gales do Sul lançaram um alerta no sábado sobre possíveis contaminações por salmonela em lotes de ovos orgânicos nas prateleiras de supermercados, o terceiro caso este ano.

Os lotes da Southern Highland Organic Eggs, originários da Austrália, estavam a ser recolhidos pela empresa Synergy Produce das principais cadeias de supermercados Woolworths e IGA, além de outros retalhistas, de acordo com um comunicado da autoridade alimentar daquele estado.

"A recolha [dos lotes] deve-se à potencial contaminação microbiana (salmonella enteritidis)" e produtos alimentares contaminados com a bactéria "podem causar doenças se consumidos", sublinharam as autoridades.