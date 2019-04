Actualidade

Dezenas de apoiantes de Luiz Inácio Lula da Silva preparavam-se hoje de madrugada para iniciar uma viagem desde a cidade brasileira de São Paulo até Curitiba, onde o ex-presidente brasileira completa hoje um ano de prisão.

Nem a noite chuvosa tirava o ânimo dos integrantes do grupo concentrado na sede do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo.

A ação foi organizada pelo Diálogo Ação Petista (DAP), que faz parte do Partido dos Trabalhadores (PT), que além de atos em favor da libertação do ex-presidente tenta reassumir o papel de principal partido do país após ter perdido as últimas eleições para o político de extrema-direita e atual Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.