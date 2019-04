LC

O FC Porto tem na terça-feira o primeiro teste a 'sério' na edição 2018/19 da Liga dos Campeões em futebol, ao reencontrar o Liverpool, no 'mítico' Anfield Road, para a primeira mão dos quartos de final.

Depois de ter vencido, sem dificuldades, um grupo com Schalke 04, Galatasaray e Lokomotiv Moscovo e ter afastado a Roma, após prolongamento (1-2 fora e 3-1 em casa), nos 'oitavos', os 'dragões' vão defrontar a equipa que os 'dizimou' a época passada.

Nos 'oitavos' da edição 2017/18, os 'reds' resolveram a eliminatória no primeiro jogo, no Dragão, ao golearem por 5-0, com três golos de Mané, um de Salah e outro de Firmino, o trio de ataque que continua a 'espalhar pânico' na presente temporada.