Idai

O número total de pessoas em centros de acomodação no centro de Moçambique após o ciclone Idai subiu hoje para 160.927, mais 13% do que na contabilização feita até sábado, anunciaram as autoridades.

O total faz parte da atualização hoje fornecida pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC).

O balanço mantém idênticos todos os restantes números, nomeadamente a contagem de mortes, que desde sábado ascende a 602.