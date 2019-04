Actualidade

Fontainhas Fernandes, presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), afirmou hoje, a propósito da terceira sessão da 'Convenção do Ensino Superior 2020-2030', que as empresas portuguesas precisam de "intervir" no processo de transferência do conhecimento científico.

"É necessário comunicar melhor com o país e com as empresas, e o melhor para existir esta comunicação é serem as próprias empresas a intervir no processo. Portugal tem melhorado muito o seu desempenho, mas é possível fazer melhor, e este tipo de sessões têm não só como objetivo ouvir, mas depois também passar à prática", frisou Fontainhas Fernandes.

O presidente do CRUP, que falava à agência Lusa a propósito da III Sessão da 'Convenção do Ensino Superior 2020-2030', que se realiza na terça-feira, na Reitoria da Universidade do Porto, afirmou que apesar do "salto gigante que Portugal deu" do ponto de vista da produtividade e atração de financiamento, é ainda necessário "melhorar a interação do conhecimento" com as empresas.