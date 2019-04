Inquérito/Energia

A coordenadora do BE, Catarina Martins, pediu hoje que sejam retiradas consequências políticas das conclusões da comissão de inquérito às rendas excessivas, para que os consumidores de energia possam ser ressarcidos "do que andaram a pagar a mais".

Conforme foi noticiado pela agência Lusa no sábado, a versão preliminar do relatório final da comissão parlamentar de inquérito ao pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade já foi entregue aos deputados pelo relator, o bloquista Jorge Costa, seguindo-se agora a discussão e votação com vista ao relatório final.

"A nossa expectativa é que uma vez que concluímos que houve promiscuidade entre os interesses da EDP e os governos para assinar contratos que favoreceram muito e de uma forma ilegítima a EDP, uma vez que não há fundamentação aceitável para boa parte dessa remuneração, não só que o poder judicial possa fazer o seu trabalho naquilo que possa constituir crime, mas também que do ponto de vista político façamos o nosso trabalho para ressarcir os consumidores de energia do que andaram a pagar a mais até agora", afirmou Catarina Martins.