Um homem, de 45 anos, morreu hoje devido à queda do automóvel em que seguia ocorrida na zona do Cabo Espichel, no concelho de Sesimbra, revelou à agência Lusa o capitão do Porto de Setúbal.

Segundo o capitão e comandante da Polícia Marítima de Setúbal, Luís Lavrador, o homem era o único ocupante da viatura automóvel, que caiu para "a base da falésia", e foi resgatado pelos militares do helicóptero da Força Aérea Portuguesa (FAP) "por volta das 18:45".

"Foi uma queda de uns 100 metros e o carro estava todo amachucado. O corpo encontrava-se fora da viatura, mas não sabíamos se era o único ocupante", referiu o comandante da Polícia Marítima.