Actualidade

Os filmes portugueses "Sleepwalk" e "O rapaz e a coruja", e as coproduções nacionais "Mabata Bata" e "Contramaré" integram o Festival de Cinema Independente de Nova Iorque, previsto para maio nos Estados Unidos.

De acordo com a programação divulgada, no festival serão exibidas as curtas-metragens "Sleepwalk", de Filipe Melo, a partir de uma história de BD que o autor fez com Juan Cavia, e "O rapaz e a coruja", filme de animação de Mário Gajo de Carvalho.

A estes dois filmes portugueses juntam-se ainda duas coproduções portuguesas: "Contramaré", documentário do realizador e fotojornalista brasileiro Daniel Marenco, sobre um projeto de música numa favela do Rio de Janeiro, e "Mabata Bata", do produtor e cineasta moçambicano Sol de Carvalho, a partir de um conto de Mia Couto.