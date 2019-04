Actualidade

O Sporting recebeu e venceu hoje o Rio Ave por 3-0, em jogo da 28.ª jornada da I Liga de futebol, isolando-se no terceiro lugar da prova.

O triunfo da equipa 'leonina' começou a ser escrito cedo, quando o avançado brasileiro Luiz Phellype, aos 12 minutos, adiantou a equipa da casa, tendo Bruno Fernandes ampliado ainda na primeira parte, aos 36, na conversão de uma grande penalidade. Wendel, aos 54, fechou a contagem.

Com este triunfo, o Sporting destacou-se no terceiro lugar da prova, com 61 pontos, mais três do que o Sporting de Braga, quarto, enquanto o Rio Ave é nono com 32.