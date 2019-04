Mau tempo

Sete distritos do litoral do país estão a partir de segunda-feira sob aviso amarelo devido a agitação marítima, com ondas que podem atingir os 3,5 metros, revelou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso meteorológico estará em vigor nos distritos de Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo entre as 21:00 de segunda-feira e as 18:00 de terça-feira.

Segundo o IPMA, do Porto a Viana do Castelo são esperadas ondas entre os dois e os 3,5 metros, e nos restantes distritos, na costa marítima, a previsão é de ondas entre 1,5 e 2,5 metros.