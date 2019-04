Líbia

A Rússia bloqueou no domingo a adoção de uma declaração do Conselho de Segurança da ONU apelando às forças do marechal líbio Khalifa Haftar para pararem de avançar sobre Tripoli, anunciaram diplomatas.

A delegação russa tinha pedido que esta declaração formal do Conselho de Segurança (CS) apelasse a todas as forças armadas líbias, e não apenas às do marechal Haftar, para cessarem os combates, segundo as fontes diplomáticas.

Como esta proposta russa de alteração do texto foi rejeitada pelos Estados Unidos, a Rússia opôs-se à adoção da declaração, indicaram os diplomatas.