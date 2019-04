Actualidade

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, pediu, no domingo, a "cessação imediata" da ofensiva militar lançada pelo marechal Khalifa Haftar à capital líbia.

"Nós deixamos claro que somos contra a ofensiva militar das forças de Khalifa Haftar e pedimos a cessação imediata dessas operações militares contra a capital da Líbia", disse Pompeo, de acordo com um comunicado.

"Os Estados Unidos, juntamente com os seus parceiros internacionais, continuam a pedir aos líderes líbios que regressem às negociações políticas sob a mediação do Representante Especial do Secretário-Geral, Ghassan Salame", acrescentou.