Actualidade

A primeira-ministra da Nova Zelândia anunciou hoje que a Comissão Especial encarregada de investigar o massacre em Christchurch, que causou em março 50 mortos e quase meia centena de feridos, vai iniciar os trabalhos dia 13 de maio.

"A comissão tem um papel decisivo na compreensão do que aconteceu antes do ataque e garantir que esses atos não aconteçam novamente", disse Ardern, durante uma conferência de imprensa em Wellington.

A Comissão, que será presidida pelo juiz do Supremo Tribunal, William Young, deve entregar as suas conclusões em 10 de dezembro e, entre outras coisas, analisará o papel do Serviço de Inteligência e Segurança da Nova Zelândia, o Escritório de Segurança do Governo em Comunicações, a Polícia, a Alfândega e a Imigração.