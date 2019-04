Idai

Uma rádio multicultural de Toronto vai organizar esta semana uma maratona radiofónica para tentar angariar "pelo menos 50 mil euros para as vítimas do ciclone Idai em Moçambique", disse hoje à agência Lusa fonte da organização.

"Julgo ser possível chegar aos 50 mil euros nesta maratona de rádio a realizar esta semana. Além disso, no dia 28 de abril, vamos também promover um concerto com a presença de 25 artistas comunitários e quatro bandas, que vão atuar gratuitamente", afirmou o coordenador do departamento de português da CHIN Rádio, Dário Amaral

'Juntos por Moçambique', como é denominada a iniciativa solidária, vai decorrer nos dias 10, 11 e 12 de abril, entre as 06:00 e as 11:00 (11:00 e as 16:00 de Lisboa) e vão ser disponibilizadas três linhas telefónicas na agência de viagens 'Bento's Travel'.