Actualidade

O Festival Tremor arranca esta terça-feira com um espetáculo que junta a Ondamarela com a Escola de Música de Rabo de Peixe, a Associação de Surdos da Ilha de São Miguel e músicos locais.

"O que nós criamos é um espetáculo que tem por base a música. É um ponto de partida, porque é universal, mesmo para surdos, e depois cada pessoa, cada grupo, cada comunidade, dá o seu 'input'", avançou Ricardo Baptista, músico e co-fundador do projeto de intervenção artística Ondamarela.

O coletivo de Guimarães já tinha, na edição anterior do festival, trabalhado com a associação de surdos, mas a descoberta da ESMúsica.RP foi "muito interessante", disse o músico à Lusa, acrescentando que o material para esta performance é novo e "foi todo construído colaborativamente com os alunos e professores da Escola de Música de Rabo de Peixe, e com os utentes e as intérpretes da Associação de Surdos da Ilha de São Miguel".