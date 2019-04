Actualidade

O presidente do PSD, Rui Rio, mostrou-se hoje disponível para "ajustamentos" à lei nomeação de familiares para cargos políticos ou públicos, mas considerou "difícil" legislar nesta matéria "a menos que apareça uma ideia brilhante".

"Fazer uma lei para esta situação é praticamente impossível. Estou disponível para todas as propostas e mais algumas. Pode haver alguém com uma ideia brilhante, uma ideia que não sei qual. Podemos fazer um ajustamento à lei", admitiu Rui Rio.

O presidente do PSD foi questionado sobre a polémica das relações familiares em cargos de poder, nomeadamente no Governo, tendo repetido que considera que "este é um problema ético, e não legal", mas mostrou-se disponível "estudar propostas", isto no dia em que foi tornado público que o Presidente da República defendeu que mudar a lei exige uma alteração "muito simples" e "muito pequenina", não sendo necessário um novo diploma.