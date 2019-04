Actualidade

A Infraestruturas de Portugal assinou hoje o contrato, no valor de 74,5 milhões de euros, para a construção do troço ferroviário Freixo/Alandroal do Corredor Internacional Sul, que vai ligar o Porto de Sines à fronteira do Caia (Elvas).

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Infraestruturas de Portugal (IP) revelou ter procedido hoje à assinatura do contrato com a MOTA-ENGIL, Engenharia e Construção, S.A., empresa a quem foi adjudicada a construção deste novo troço ferroviário.

A obra, que implica um investimento de 74,5 milhões de euros, no âmbito do Programa Ferrovia 2020, tem uma extensão de 20,5 quilómetros e é a segunda empreitada da nova Linha de Évora do futuro Corredor Internacional Sul a ser adjudicada.