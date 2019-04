Actualidade

O Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC), em parceria com a Critical Software, vai criar um "Fikalab", um laboratório de criatividade que será o primeiro passo da instituição para "a transformação total" do seu modelo de ensino.

O "Fikalab ISEC" pretende ser um "gatilho para digitalizar o seu ensino, transformar conteúdos, espaços e métodos de aprendizagem", querendo transformar por completo o modelo de ensino da instituição, refere o Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Com as instalações a serem inauguradas na quarta-feira, o "Fikalab ISEC" vai ser montado e gerido pela tecnológica Critical Software, sediada em Coimbra e que aplicou o conceito de "Fikalab" no seio da sua própria empresa, esclarece a mesma nota.