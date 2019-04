Actualidade

A Associação Cultural e Recreativa de Tondela (ACERT) chamou para a comemoração dos 45 anos do 25 de Abril os "netos" da revolução, por entender que só assim os seus valores vão passando para as novas gerações.

Hoje, em conferência de imprensa, José Rui Martins, da direção artística do Trigo Limpo Teatro ACERT, disse que não interessa que o 25 de Abril seja comemorado de um modo "balofo ou nostálgico", mas sim de forma que "se projete nas novas gerações".

Foi nessa lógica que foram preparadas várias iniciativas, como o concerto do cantautor Samuel Úria, que contará com a participação de um coro de jovens cantores da região, no dia 24.