Actualidade

Três funcionários de uma repartição de finanças de Lisboa foram hoje condenados por corrupção a penas efetivas entre os cinco anos e três meses e os sete anos de prisão, por passarem informações confidenciais a outros oito arguidos.

Na leitura do acórdão, que decorreu hoje à tarde no Tribunal Central Criminal de Lisboa, o presidente do coletivo de juízes, Pedro Nunes, disse que ficou "praticamente provada toda a matéria de facto que consta da acusação/despacho de pronúncia", condenando estes três arguidos a penas de cinco anos e três meses, de seis anos e meio e de sete anos de prisão efetiva.

Em 2010, os três funcionários trabalhavam na mesma repartição de finanças e, segundo a acusação do Ministério Público (MP), a que a agência Lusa teve acesso, terão arrecadado perto de 1,4 milhões de euros ilicitamente e outros bens materiais, através dos restantes oito arguidos, que hoje foram todos condenados a penas suspensas entre um ano e três meses e dois anos de prisão.