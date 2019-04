Europeias

Dirigentes de partidos nacionalistas da União Europeia (UE) anunciaram hoje a intenção de se aliarem após as eleições de maio para o Parlamento Europeu (PE), num encontro em Milão, Itália, promovido pelo líder nacionalista italiano Matteo Salvini.

"Estamos a ampliar a comunidade, a família. Estamos a trabalhar para um novo sonho europeu", disse Matteo Salvini, líder da Liga e vice-primeiro-ministro do governo de coligação italiano, numa conferência de imprensa conjunta com dirigentes da Alternativa para a Alemanha (AfD), dos Verdadeiros Finlandeses e do Partido do Povo Dinamarquês.

"Hoje, para muitos cidadãos e povos, a União Europeia representa um pesadelo", acrescentou, ao apresentar o projeto intitulado "A Europa do bom senso, os povos levantam-se".