Brexit

Portugal defende que a União Europeia deve conceder ao Reino Unido a extensão do prazo de saída que Londres solicitar, sem entrar numa "lógica de condicionalidade muito restrita", declarou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros.

"Nós não somos muito partidários de condicionalidades muito restritas. Já fomos vítimas dessa lógica da condicionalidade muito restrita. E, portanto, é evidente que se o Reino Unido quiser uma extensão do prazo que vá além da data das próximas eleições europeias (23 a 26 de maio), o Reino Unido tem de realizar eleições europeias, mas pensamos que não devemos acrescentar a essas condições (outras) condições que fossem demasiado penalizadoras da posição britânica", afirmou Augusto Santos Silva, no Luxemburgo.

No início de uma semana marcada por mais uma cimeira consagrada ao 'Brexit', na qual os 27 se vão pronunciar sobre o mais recente pedido de extensão do Artigo 50º apresentado pela primeira-ministra Theresa May, Santos Silva, que se deslocou ao Luxemburgo para um encontro de chefes de diplomacia da UE, indicou que manteve uma "pequena reunião" com o seu homólogo britânico, Jeremy Hunt, a quem reiterou "que a posição portuguesa é muito simples".