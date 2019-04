Actualidade

O presidente do grupo parlamentar do CDS-PP, Nuno Magalhães, não se vai recandidatar na próxima legislatura ao cargo que ocupa desde 2011, indicou hoje à agência Lusa fonte oficial do partido.

Nuno Magalhães é o líder parlamentar centrista que ocupa o cargo há mais tempo, mas vai deixar a liderança da bancada no final desta legislatura, em outubro,

Nas próximas eleições legislativas, que se realizam em outubro, o deputado centrista será cabeça de lista por Setúbal.