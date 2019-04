Actualidade

Uma iniciativa intitulada "Memórias da Aldeia" está a recolher testemunhos e documentos das tradições de aldeias portuguesas para guardar as histórias e o património destes territórios, divulgaram hoje os responsáveis.

A recolha das memórias surge no âmbito do projeto "Há Festa na Aldeia" e arrancou em três aldeias do distrito do Bragança, estando previsto percorrer outras durante os próximos meses.

Este trabalho resulta de um parceria com o programa "Memória para Todos", um projeto de formação e investigação colaborativa e de ciência cidadã desenvolvido por uma equipa de investigadores do Centro República e Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova (NOVA FCSH) e pela Associação Keep.