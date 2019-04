Actualidade

O Tribunal de Contas alerta que ao longo de três anos, entre 2016 e 2018, "os avanços ficaram muito aquém do previsto em sede de planeamento" e "subsistem constrangimentos e riscos" na implementação da reforma das Finanças Públicas.

"Subsistem constrangimentos e riscos que poderão pôr em causa a elaboração das demonstrações orçamentais e financeiras consolidadas, atualmente previstas para o OE [Orçamento do Estado] e a CGE [Conta Geral do Estado] de 2021", afirma o Tribunal de Contas (TdC), num relatório intercalar de Auditoria à Implementação do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP) e da Entidade Contabilística Estado (ECE).

O Tribunal de Contas recorda que o cronograma de operacionalização do plano de implementação da Lei de Enquadramento Orçamental (LEO) foi recalendarizado, em março de 2018, seguido do adiamento da plena aplicação da LEO para 2021.