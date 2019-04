Actualidade

A Câmara de Lisboa anunciou hoje uma "autorização de exceção" para alojamento local nos bairros históricos da capital - zonas em que o município decidiu suspender novos registos -, desde que resultem da reabilitação de imóveis em ruínas ou devolutos.

No âmbito da abertura da VI Semana da Reabilitação Urbana de Lisboa, o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, explicou que a medida que permite, "por via de exceção", novos registos de alojamento local nos bairros históricos, se aplica após operações de reabilitação de prédios em ruínas ou devolutos, "que não estejam a subtrair ao parque habitação, que não tenham tido contratos de arrendamento nos últimos anos".

Indicando que a apresentação do regulamento municipal do alojamento local em Lisboa acontecerá "nas próximas semanas", o autarca Fernando Medina referiu que a abertura de novos estabelecimentos "nos bairros mais históricos e mais centrais da cidade" vai ser limitada "entre 10% e 20% do número de fogos que existem nessas zonas".