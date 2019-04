Actualidade

O antigo ministro Luís Valente de Oliveira disse hoje que as Comunidades Intermunicipais (CIM) não podem substituir as regiões, defendendo que "quanto mais se insistir, mais o desenho do cavalo se parecerá com um camelo".

"Para dar o passo certo, não devem ser objeto de uma teimosia que só agravará a situação, quanto mais se insistir nesta técnica de inventar coisas novas. As Comunidades Intermunicipais são agrupamentos de municípios e não são outra coisa. Não pensem que podem substituir regiões, porque não podem. Elas têm uma génese diferente e quanto mais se insistir, mais o desenho do cavalo se parecerá com um camelo", afirmou.

O ex-governante, que foi presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) entre 1975 e 1985, defendeu que as consequências da "falta de regionalização estão à vista. A região [Norte], referiu, tornou-se mais pobre, embora "surpreendentemente se afirme contar com ela para ajudar o país".