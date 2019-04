Actualidade

O Tribunal de Évora absolveu hoje cinco médicos que prestavam serviço no hospital da cidade em maio de 2009 e que estavam acusados de homicídio por negligência na assistência de um homem de 29 anos.

"Não ficou provada a tese da acusação", afirmou o juiz que julgou o caso, antes de divulgar a absolvição dos clínicos, na parte final da sessão onde foi lida a sentença.

O caso, cujo julgamento começou há quase dois anos, estava relacionado com as condições em que ocorreu a morte de um homem de 29 anos, em maio de 2009, no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).