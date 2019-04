Actualidade

João Ataíde, atual presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, será o novo secretário de Estado do Ambiente e tomará posse na quinta-feira, anunciou hoje a Presidência da República.

"Nos termos do Artigo 133.º, alínea h) da Constituição, e sob proposta do primeiro-ministro, o Presidente da República exonerou Carlos Manuel Martins das funções de secretário de Estado do Ambiente e nomeou para aquelas funções João Albino Rainho Ataíde das Neves, atual presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz", lê-se numa nota divulgada no 'site' da Presidência da República.

O novo secretário de Estado do Ambiente tomará posse na quinta-feira, pelas 18:00, no Palácio de Belém, em Lisboa.