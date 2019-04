Actualidade

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) avançou hoje com uma ação inspetiva para averiguar as circunstâncias em que ocorreu um acidente mortal com um trabalhador numa obra em Faro, disse à Lusa fonte daquele organismo.

O trabalhador, de 34 anos, morreu soterrado pelo desabamento de uma parede, durante trabalhos de requalificação de uma casa térrea praticamente devoluta, na Rua Júlio Dinis, na freguesia do Montenegro, entre a cidade de Faro e o aeroporto.

Questionada pela Lusa sobre as condições de segurança em que a obra decorria, fonte da ACT declarou que neste momento "é prematuro avançar mais informação" sobre o caso.