Europeias

O Reino Unido marcou as eleições para o Parlamento Europeu no dia 23 de maio, esperando não as realizar, três anos depois de ter votado a saída da União Europeia, anunciou hoje um porta-voz governamental.

"Isto respeita a intenção do governo de sair da União Europeia com um acordo e de aprovar a legislação necessária antes de 22 de maio, para que não tenhamos a necessidade de participar" nestas eleições, que seriam então anuladas, especificou o porta-voz.

A primeira-ministra, Theresa May, solicitou um adiamento da saída da União Europeia, o designado 'Brexit', do atual prazo de 12 de abril para até 30 de junho, para tratar durante este período da ratificação do Acordo de Saída.