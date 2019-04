Actualidade

O internacional dinamarquês René Toft assinou um contrato válido por dois anos com a equipa de andebol do Benfica, anunciou hoje o clube no site oficial.

O pivô de 34 anos vai juntar-se à equipa 'encarnada' quando terminar o campeonato húngaro, no qual atua ao serviço do Veszprém, equipa que ainda compete na presente edição da Liga dos Campeões.

"[O Benfica] pareceu-me bastante profissional, com excelentes instalações e tudo o que um atleta necessita para obter grandes resultados", referiu René Toft, em declarações ao site do Benfica.