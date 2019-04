Actualidade

O Japão decidiu hoje prolongar as sanções unilaterais impostas à Coreia do Norte por mais dois anos, como medida de pressão para desnuclearizar Pyongyang e resolver a questão dos sequestros japoneses, informou a agência de notícias local Kyodo.

O período de aplicação das sanções terminaria neste sábado, mas as autoridades nipónicas decidiram prolongar a proibição total das exportações e importações bilaterais, bem como a entrada no Japão de navios registados na Coreia do Norte ou que tenham atracado num porto norte-coreano.

Em 2016, o Japão adotou um conjunto de sanções unilaterais contra o país vizinho como resultado dos seus testes com mísseis e desde então tem estendido as sanções, simultaneamente às sannções também aplicadas a Pyongyang pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).