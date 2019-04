Actualidade

Washington ameaçou na segunda-feira impor aumentos nas tarifas de produtos europeus, incluindo à Airbus, uma retaliação à ajuda pública europeia recebida pelo fabricante europeu, apontou um comunicado da representação dos EUA para o comércio internacional (USTR).

A USTR estima que os subsídios europeus à Airbus penalizem, por ano, os Estados Unidos no valor de 11 bilhões de dólares, segundo o comunicado.

Estas ameaças norte-americanas vêm na sequência de uma decisão, no dia 28 de março, por parte da Organização Mundial do Comércio (OMC) que concluiu que os Estados Unidos violaram regras comerciais com apoios ilegais à fabricante Boeing, prejudicando a Airbus, decisão que deu "vitória final" à União Europeia (UE) numa disputa com 14 anos.