As mesas de voto abriram hoje em Israel para as eleições parlamentares que vão determinar se o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, permanece no poder.

As urnas abriram às 07:00 (05:00 em Lisboa) para os cerca de 6,4 milhões de eleitores, que vão eleger 120 deputados do parlamento (Knesset) e se confrontam com a hipótese de Netanyahu, indiciado por práticas de corrupção que devem ser esclarecidas após as eleições, perder o escrutínio.

As primeiras projeções só deverão ser conhecidas por volta das 22:00 e os resultados oficiais só vão começar a ser divulgados no início da quarta-feira, mas, dado o estado fragmentado da política israelita, o veredito final poderá demorar alguns dias até ser conhecido.