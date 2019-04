Actualidade

Uma turista alemã de 27 anos foi violada e assassinada numa ilha do Golfo da Tailândia, anunciaram hoje as autoridades do país, informando que já detiveram o responsável.

O corpo da jovem foi encontrado no domingo na ilha Koh Sichang, ao sul da capital tailandesa, coberto de folhas e de pedras, disse à agência de notícias France-Presse (AFP) a porta-voz adjunta da polícia local, Krissana Pattanacharoen.

O alegado responsável, um homem de 23 anos proveniente de uma cidade vizinha, foi detido algumas horas depois. Sob custódia policial, o homem admitiu os crimes e disse estar sob a influência de narcóticos.