O Benfica recebe na quinta-feira um Eintracht Frankfurt em alta, numa primeira mão dos quartos de final da Liga Europa em futebol que se 'intromete' na titânica batalha que os 'encarnados' travam pela reconquista do título português.

No primeiro posto do campeonato luso, com os mesmos pontos do 'vice' FC Porto e, logo, sem margem de manobra, quando faltam apenas seis 'finais', o conjunto da Luz tem como prioridade vencer o quinto cetro luso, em seis anos, pelo que é uma incógnita como se apresentará face aos germânicos.

O treinador Bruno Lage tem feito muitas alterações no 'onze base' nos jogos da Liga Europa, nomeadamente a abrir as eliminatórias, como aconteceu nos redutos de Galatasaray (vitória por 2-1, nos 16 avos de final) e Dinamo Zagreb (derrota por 1-0, nos 'oitavos').