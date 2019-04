Actualidade

A primeira guitarra elétrica com o corpo em cortiça expandida do mundo vai ser apresentada num concerto em Viana do Castelo, cidade onde foi concebida por um aluno do mestrado em Design Integrado, do politécnico local.

"Quando iniciei o projeto fiz uma pesquisa exaustiva e não encontrei, no mundo, nenhuma guitarra elétrica feita em cortiça expandida. Em Portugal há uma, mas em cortiça natural", explicou, hoje à agência Lusa, João Rodrigues, o autor do instrumento cujo som se vai fazer ouvir na sexta-feira, na capital do Alto Minho.

O projeto "pioneiro" do jovem de 24 anos, natural de Viana do Castelo, demorou dois anos a ser desenvolvido. O "desafio" começou quando o designer e músico iniciou a dissertação de mestrado em Design Integrado, sob a orientação dos professores Ermanno Aparo e João Abrantes.