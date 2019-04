Lava Jato

A Suíça anunciou hoje ter restituído ao Brasil 365 milhões de francos suíços (324 milhões de euros), que tinham sido apreendidos pela justiça suíça no âmbito do processo de corrupção que envolve as empresas brasileiras Petrobras e Odebrecht.

No Brasil, a operação "Lava Jato", iniciada em 2014, revelou uma rede de corrupção montada por vários grupos brasileiros da construção, entre os quais a gigante Odebrecht, para manipular o mercado de subcontratação do grupo petrolífero Petrobras, envolvendo a distribuição de subornos a responsáveis políticos poderosos no Brasil e numa dezena de países na América Latina.

O procurador-geral suíço tem vindo a levar a cabo desde abril de 2014 uma série de investigações ao caso de corrupção que envolve a Petrobras e a Odebrecht, "em particular por suspeitas graves de branqueamento de capitais e, em muitos casos, por suspeitas de corrupção de agentes públicos estrangeiros", indica um comunicado da justiça suíça, citado pela agência France-Press.