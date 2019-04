Actualidade

As exportações portuguesas registaram em fevereiro uma subida homóloga nominal de 4,6% e as importações abrandaram, tendo crescido 12,8%, de acordo com as estatísticas do comércio internacional hoje divulgadas pelo INE.

Em fevereiro, "as exportações de bens registaram uma variação homóloga nominal de 4,6%, correspondendo a uma aceleração face ao mês anterior (3,8% em janeiro)", refere o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Esta aceleração deveu-se, sobretudo, "ao aumento no comércio intra-UE (4,4%)", explica.