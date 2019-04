Actualidade

O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, disse hoje, no Funchal, que foram movidos três processos disciplinares contra o coordenador da Unidade de Medicina Nuclear do Serviço de Saúde da Madeira (Sesaran), indicando que a situação é "complexa".

"Neste momento, o dr. Rafael Macedo [coordenador da unidade] tem a decorrer três processos disciplinares no Conselho Disciplinar do Sul da Ordem dos Médicos", explicou o bastonário, na Comissão de Inquérito ao Funcionamento da Unidade de Medicina Nuclear do Sesaram, na Assembleia Legislativa.

No dia 20 de março, Rafael Macedo afirmou nesta comissão que "alguns colegas são negligentes", quer no setor público como no privado, acusando-os de fornecerem tratamentos que "não são adequados" e apontando ainda deficiências nas fichas clínicas e no registo de doentes, bem como desatualização relativamente a novas práticas.