Idai

A campanha de solidariedade com as vítimas da passagem do ciclone Idai por Moçambique, que integrou um jogo entre as equipas femininas de Benfica e Sporting, angariou 200 mil euros, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A campanha, designada "Todos Moçambique", gerou 200.031,24 euros, resultantes da entrega de donativos de particulares e empresas, através de vários canais (linha telefónica e conta solidárias) e da receita de bilheteira do primeiro dérbi feminino entre os rivais lisboetas, realizado em 30 de março, que o Sporting venceu por 1-0.

O encontro, que atribuiu o troféu Vicente Lucas às duas equipas e ao antigo internacional português, nascido em Moçambique, bateu o recorde de assistência de um jogo de futebol feminino em Portugal, com um total de 15.204 espetadores, entre os quais o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o que resultou numa receita de 38.152 euros.