O FMI reviu hoje em baixa a sua estimativa para o crescimento da economia mundial para 3,3% em 2019, menos 0,2 pontos percentuais face à estimativa de janeiro, mantendo a previsão de uma expansão de 3,6% para 2020.

"A refletir o abrandamento da atividade [económica] na segunda metade de 2018 e no primeiro semestre de 2019, o crescimento global deverá abrandar dos 3,6% registados em 2018 para 3,3% em 2019, e depois regressar aos 3,6% em 2020", lê-se no 'World Economic Outlook' (WEO) do Fundo Monetário Internacional (FMI), divulgado hoje.

A instituição liderada por Christine Lagarde indica que "depois de atingir o pico de cerca de 4% em 2017, o crescimento global continuou forte, nos 3,8% na primeira metade de 2018, mas depois caiu para 3,2% no segundo semestre".