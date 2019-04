Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) baixou a sua estimativa de crescimento da economia da zona euro para 1,3% em 2019 e 1,5% em 2020.

A instituição com sede em Washington desceu em 0,3 pontos percentuais (p.p.) a sua previsão para o crescimento do PIB da zona euro este ano, para 1,3%, baixando também em 0,2 p.p. a sua anterior estimativa de janeiro, prevendo agora uma expansão do PIB de 1,5% em 2020.

As novas estimativas constam do 'World Economic Outlook' (WEO), hoje divulgado.