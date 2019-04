Actualidade

A cidade de Loulé, no Algarve, acolhe a quarta edição do festival "Som Riscado", de quinta-feira a domingo, evento que cruza diálogos criativos entre a música de cariz experimental e as artes visuais.

Concertos, performances, instalações interativas e espaços de debate caraterizam o festival de música e imagem de Loulé, que pretende refletir sobre o concelho algarvio, com o envolvimento da comunidade escolar e a aposta na vertente formativa.

O evento, que teve a sua primeira edição em 2016, tem como epicentros o CineTeatro Louletano e o auditório do Solar da Música Nova, estendendo-se a vários espaços da cidade louletana.