Actualidade

A Secretária para a Administração e Justiça de Macau afirmou hoje que o plano de desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, no sul da China, é sinal da "afirmação do sucesso" da reforma e abertura do país.

Sonia Chan falava em Tóquio, na primeira atividade de promoção da Grande Baía no estrangeiro desde a apresentação, em meados de fevereiro, das linhas gerais deste projeto lançado por Pequim e que prevê a criação de uma metrópole mundial.

A chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, o governador da província de Guangdong, Ma Xingrui e o embaixador da China em Tóquio, Cheng Yonghua, também estiveram presentes na cerimónia, que juntou mais de 1.000 convidados, de acordo com um comunicado das autoridades.