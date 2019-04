Inquérito/Energia

O secretário de Estado da Energia, João Galamba, sublinhou hoje estar disponível para "considerar" todas as recomendações que surjam no relatório da comissão parlamentar de inquérito às rendas na energia, "desde que não rasguem contratos".

Em declarações à agência Lusa, em Berlim, à margem da iniciativa "Berlin Transition Energy Dialogue", João Galamba disse ainda não ter lido "com detalhe" o relatório preliminar da comissão parlamentar de inquérito ao pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade, elaborado pelo deputado do BE Jorge Costa, e que começa a ser apreciado pelos deputados na quarta-feira.

"O Governo tem implementado um conjunto de medidas que tem reduzido o preço da eletricidade em Portugal. Estava previsto subir todos os anos, mais inflação, e nós descemos o preço da eletricidade em 2018 e este ano [...]. Quanto ao resto, a posição do Governo já foi transmitida, desde que não rasguem contratos ou não tentem reescrever o passado, tudo o resto que não viole estas premissas, temos abertura para considerar", declarou João Galamba.