Actualidade

O BCP vai repor este ano pelo menos 25% do valor dos salários cortados entre 2014 e 2017, divulgaram hoje o Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas (SBSI) e o Sindicato dos Bancários do Centro (SBC).

"Debatendo a compensação do ajuste salarial, resultou que o Banco reporá um mínimo de 25% do valor já em 2019, e em numerário", pode ler-se no comunicado conjunto dos sindicatos.

O comunicado adianta que as duas direções sindicais e a administração do BCP estiveram reunidas na sexta-feira, "no âmbito do processo negocial recentemente iniciado".