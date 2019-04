Actualidade

O Governo recuou na revisão do estatuto da carreira de investigação científica, com o ministro da tutela a assumir que o estatuto não vai ser alterado, depois de se ter comprometido com a sua revisão.

"Não está planeado ser revisto nesta legislatura", afirmou o ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, Manuel Heitor, em resposta à Lusa, que questionou por correio eletrónico em que ponto da situação estava o processo da revisão do estatuto da carreira de investigação científica.

Em declarações em outubro à Lusa, o ministro assumiu que o Governo iria avançar com a revisão do estatuto da carreira de investigação científica, admitindo que o processo pudesse estar concluído até ao final de março de 2019.